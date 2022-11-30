Кирби: США помогут Украине в восстановлении энергоинфраструктуры в ближайшее время

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу NBC заявил, что Соединённые Штаты планируют в ближайшее время предоставить Киеву первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры.

«Мы полагаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию, в течение недели», — цитирует Кирби ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент обсуждаются детали, связанные с доставкой этой помощи.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что поставка шести дополнительных ЗРК NASAMS украинской армии будет осуществляться «в течение пары лет».

Телеканал CNN со ссылкой на Госдеп США сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине $53 млн для поддержки системы электроснабжения страны.

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