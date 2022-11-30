Нарышкин заявил об обсуждении с директором ЦРУ Бёрнсом Украины и ядерной безопасности

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости заявил, что на встрече с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бёрнсом обсуждал темы Украины и ядерной безопасности.
Нарышкин заявил об обсуждении с директором ЦРУ Бёрнсом Украины и ядерной безопасности
  • РИА Новости

Временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд ранее заявила, что у Москвы и Вашингтона есть канал обсуждения ядерных рисков на уровне спецслужб. Также Руд отмечала, что в случае необходимости Бёрнс и Нарышкин могут провести новые переговоры. 

Нарышкин подчеркнул, что подтверждает слова Руд.

«Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим», — сказал директор СВР.

В середине ноября сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

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