Посольство США: глава ЦРУ Бёрнс и Нарышкин при необходимости могут снова провести разговор

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин при необходимости могут снова провести разговор. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд.

По её словам, этот канал используется для обсуждения темы «управления рисками, особенно ядерными».

«Я уверена, что если возникнет необходимость провести ещё один разговор по этому каналу, то он сможет быть проведён», — приводит РИА Новости заявление Руд.

Дипломат подчеркнула, что на данный момент договорённостей о разговоре нет.

В середине ноября сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.