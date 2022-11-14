Песков: российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в беседе с ТАСС, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

Он подтвердил факт переговоров.

«Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков.

Подробностей переговоров он не привёл.

Ранее корреспондент CNN Наташа Бертранд со ссылкой на Совет национальной безопасности США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в настоящее время находится в Анкаре, где проводит встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

До этого Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения.