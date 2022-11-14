Песков: российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США
- РИА Новости
Он подтвердил факт переговоров.
«Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков.
Подробностей переговоров он не привёл.
Ранее корреспондент CNN Наташа Бертранд со ссылкой на Совет национальной безопасности США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в настоящее время находится в Анкаре, где проводит встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
До этого Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения.