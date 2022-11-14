Узнать больше

Песков: российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в беседе с ТАСС, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.
Песков: российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США
  • РИА Новости

Он подтвердил факт переговоров.

«Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков.

Подробностей переговоров он не привёл.

Ранее корреспондент CNN Наташа Бертранд со ссылкой на Совет национальной безопасности США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в настоящее время находится в Анкаре, где проводит встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

До этого Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить