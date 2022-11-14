Песков не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре
- РИА Новости
«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель Кремля.
О том, что в турецкой столице 14 ноября проходят переговоры между Москвой и Вашингтоном, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Издание пишет, что с российской стороны в Турцию прибыл директор СВР Сергей Нарышкин.
Ранее эта же газета сообщала, что Россия и Соединённые Штаты обсуждают возможность проведения совместной консультативной комиссии по вопросу стратегических вооружений. Подобная встреча может состояться в Ближневосточном регионе, отмечали собеседники издания.