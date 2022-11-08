«Ъ»: Россия и США обсуждают организацию заседания комиссии по стратегическим вооружениям
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
По словам собеседников издания, на конец ноября — начало декабря может быть назначено «заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ».
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток, и посоветовал обращаться в Белый дом.
Вместе с этим сам Салливан отметил, что США проводили контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия.