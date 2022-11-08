Салливан: США взаимодействуют с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

Недавно США контактировали с Россией с целью снижения рисков применения ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия», — приводит РИА Новости слова Салливана в ходе дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям.

По его словам, американская сторона рассказала о последствиях возможного применения ЯО.

Он добавил, что в США не раскрывали каналы проведения данных контактов, чтобы защитить их.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток, и посоветовал обращаться в Белый дом.