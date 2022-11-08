В Белом доме прокомментировали сообщения о секретных переговорах с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что «люди много что заявляют», комментируя сообщения о якобы идущих секретных переговорах США и России.

«Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединённые Штаты ведут или не ведут», — приводит РИА Новости слова Жан-Пьер.

По её словам, Вашингтона обсуждает беспокоящие США вопросы, тема Украины не затрагивается.

Она отметила, что обсуждения сфокусированы на сокращении рисков в отношениях Вашингтона и Москвы.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток, и посоветовал обращаться в Белый дом.