В Госдепе заявили о необходимости поддерживать каналы связи с Россией

США считают необходимым поддержание каналов связи с Россией, несмотря на напряжённую ситуацию, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«США, являясь ответственной страной, считает своим обязательством поддерживать каналы связи с Россией», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.

Он подчеркнул, что поддерживать связь особенно важно в условиях напряжённости.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток, и посоветовал обращаться в Белый дом.