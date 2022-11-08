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В Госдепе заявили о необходимости поддерживать каналы связи с Россией

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США считают необходимым поддержание каналов связи с Россией, несмотря на напряжённую ситуацию, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«США, являясь ответственной страной, считает своим обязательством поддерживать каналы связи с Россией», — приводит ТАСС слова Прайса на брифинге.

Он подчеркнул, что поддерживать связь особенно важно в условиях напряжённости.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в последние месяцы якобы проводит конфиденциальные переговоры с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза Николаем Патрушевым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что англосаксонские газеты публикуют много уток, и посоветовал обращаться в Белый дом.

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