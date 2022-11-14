Корреспондент CNN сообщила о встрече Бёрнса и Нарышкина в Анкаре

Корреспондент CNN Наташа Бертранд со ссылкой на Совет национальной безопасности США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в настоящее время находится в Анкаре, где проводит встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Представитель совета подчеркнул, что Бёрнс не проводит никаких переговоров относительно урегулирования ситуации на Украине.

«Он передаёт сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации в сфере стратегической стабильности», — заявила журналистка.

Кроме того, на встрече обсуждается ситуация с задержанными гражданами США, написала Бертранд в Twitter.

Других подтверждений встречи журналистка не приводит.

О том, что в турецкой столице 14 ноября проходят переговоры между Москвой и Вашингтоном, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения.