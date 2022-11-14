Корреспондент CNN сообщила о встрече Бёрнса и Нарышкина в Анкаре
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Представитель совета подчеркнул, что Бёрнс не проводит никаких переговоров относительно урегулирования ситуации на Украине.
«Он передаёт сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации в сфере стратегической стабильности», — заявила журналистка.
Кроме того, на встрече обсуждается ситуация с задержанными гражданами США, написала Бертранд в Twitter.
Других подтверждений встречи журналистка не приводит.
О том, что в турецкой столице 14 ноября проходят переговоры между Москвой и Вашингтоном, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения.