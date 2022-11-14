Узнать больше

Корреспондент CNN сообщила о встрече Бёрнса и Нарышкина в Анкаре

Короткая ссылка
Корреспондент CNN Наташа Бертранд со ссылкой на Совет национальной безопасности США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в настоящее время находится в Анкаре, где проводит встречу с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Корреспондент CNN сообщила о встрече Бёрнса и Нарышкина в Анкаре
  • Gettyimages.ru

Представитель совета подчеркнул, что Бёрнс не проводит никаких переговоров относительно урегулирования ситуации на Украине.

«Он передаёт сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации в сфере  стратегической стабильности», — заявила журналистка.

Кроме того, на встрече обсуждается ситуация с задержанными гражданами США, написала Бертранд в Twitter.

Других подтверждений встречи журналистка не приводит.

О том, что в турецкой столице 14 ноября проходят переговоры между Москвой и Вашингтоном, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить