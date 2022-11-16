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Глава ЦРУ Бёрнс встречался с Нарышкиным для обсуждения ядерных рисков

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Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

«Бёрнс ездил в Анкару, чтобы встретиться со своим российским контрпартнёром по разведке. Он передал сообщение о последствии использования ядерного оружия Россией и риска эскалации стратегической стабильности», — цитирует американского дипломата РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил в беседе с ТАСС, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что встреча была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем.

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