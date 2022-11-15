Белый дом: встреча Бёрнса и Нарышкина была направлена на безопасность США и России
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«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — сказал он в интервью Bloomberg.
Контакты были «рутинными», отметил Кирби.
«Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности», — сказал чиновник Белого дома.
Ранее в Кремле подтвердили, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.