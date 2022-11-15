Узнать больше

Белый дом: встреча Бёрнса и Нарышкина была направлена на безопасность США и России

Короткая ссылка
Встреча директора ЦРУ Уильяма Бёрнса и главы СВР России Сергея Нарышкина в Анкаре, которая прошла 14 ноября, была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Белый дом: встреча Бёрнса и Нарышкина была направлена на безопасность США и России
  • AFP
  • © Mandel NGAN

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — сказал он в интервью Bloomberg.

Контакты были «рутинными», отметил Кирби.

«Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности», — сказал чиновник Белого дома.

Ранее в Кремле подтвердили, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить