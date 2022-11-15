Белый дом: встреча Бёрнса и Нарышкина была направлена на безопасность США и России

Встреча директора ЦРУ Уильяма Бёрнса и главы СВР России Сергея Нарышкина в Анкаре, которая прошла 14 ноября, была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — сказал он в интервью Bloomberg.

Контакты были «рутинными», отметил Кирби.

«Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности», — сказал чиновник Белого дома.

Ранее в Кремле подтвердили, что российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США.