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Курдский альянс СДС попросил Россию помочь в защите его территорий в Сирии

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Курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к Москве с просьбой помочь достигнуть договорённости с властями Дамаска с целью защиты подконтрольных ему территорий.

Об этом телеканалу «Аль-Хадас» сообщил представитель альянса Арам Хана.

«Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров.

Спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.

По мнению Лаврентьева, за активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.

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