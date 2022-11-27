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Песков заявил, что разногласия по Сирии с Турцией можно решить через диалог

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Уровень отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путём переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что разногласия по Сирии с Турцией можно решить через диалог
  • РИА Новости

В интервью журналисту Павлу Зарубину он отметил, что с Турцией действительно есть разногласия по сирийскому вопросу, однако однажды их удалось купировать и решить. 

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путём конфронтации, а путём напряжённых, пусть долгих и напряжённых, но всё-таки переговоров», — сказал Песков.

Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.

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