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Лаврентьев: за активизацией курдов в Сирии и Ираке, вероятно, стоят США

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За активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«В последнее время вот эта активизация деятельности курдов против Ирана и сирийских курдов против Турции, наверное, происходит не просто так, а за этим, наверное, стоит какой-то опытный дирижёр», — цитирует РИА Новости Лаврентьева.

По его словам, скорее всего, за этим стоят США.

Он отметил, что Вашингтон настраивает иранских курдов на протесты и снабжает оружием и продовольствием северо-восток Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

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