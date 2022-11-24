Ирак передислоцирует пограничников в целях прекращения атак Ирана и Турции

Правительство Ирака приняло решение о передислокации пограничников для прекращения атак Ирана и Турции, сообщает канцелярия премьер-министра Ирака.

«В рамках усилий по прекращению этих атак совет принял решение наряду с дипломатическими мерами передислоцировать пограничные силы Ирака для соблюдения «нулевой линии» на всей протяжённости границы с Ираном и Турцией», — цитирует РИА Новости заявление.

Планируется удовлетворить требования пограничников в сферах логистики, финансирования, кадрового состава.

Власти также приказали ВС Ирака объединить усилия с курдскими формированиями для охраны границ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.