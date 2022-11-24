Узнать больше

Ирак передислоцирует пограничников в целях прекращения атак Ирана и Турции

Короткая ссылка
Правительство Ирака приняло решение о передислокации пограничников для прекращения атак Ирана и Турции, сообщает канцелярия премьер-министра Ирака.

«В рамках усилий по прекращению этих атак совет принял решение наряду с дипломатическими мерами передислоцировать пограничные силы Ирака для соблюдения «нулевой линии» на всей протяжённости границы с Ираном и Турцией», — цитирует РИА Новости заявление.

Планируется удовлетворить требования пограничников в сферах логистики, финансирования, кадрового состава.

Власти также приказали ВС Ирака объединить усилия с курдскими формированиями для охраны границ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить