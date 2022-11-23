В Пентагоне заявили, что удары Турции по САР подвергают опасности контингент США в регионе
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«Мы получили дополнительную информацию о существовании риска для американских военных в регионе», — сказал собеседник агентства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.
В Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США заявили, что Вашингтон выступает против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии.