В Пентагоне заявили, что удары Турции по САР подвергают опасности контингент США в регионе

Проводимая Турцией операция на севере Сирии представляет потенциальные риски для находящегося в регионе воинского контингента США. Об этом РИА Новости заявил представитель американского Центрального командования.

«Мы получили дополнительную информацию о существовании риска для американских военных в регионе», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

В Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США заявили, что Вашингтон выступает против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии.