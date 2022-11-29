DWN: Шольц не решился передать Украине танки, опасаясь реакции России

Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине танки, опасаясь реакции России.

Об этом заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten депутат бундестага от ХДС полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

«На мой взгляд, канцлера встревожило распространённое в России мнение, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией (со стороны Берлина. — RT)», — высказался он.

Кизеветтер также раскритиковал заявление Шольца, что Берлин не станет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО.

Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

Как пишет Die Welt, Германия столкнулась с нехваткой патронов и снарядов в связи с поставками вооружения Украине.

25 ноября в правительстве Германии заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot.