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В ФРГ заявили об обсуждении предложения Польши о размещении на Украине ЗРК Patriot

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В правительстве Германии заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot.
В ФРГ заявили об обсуждении предложения Польши о размещении на Украине ЗРК Patriot
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом рассказала в ходе брифинга представитель германского правительства Кристиане Хофман.

«Вопрос, как дальше поступить с инициативой Польши, мы обсуждаем сейчас с нашими союзниками», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия и Польша обсуждают, где именно на польской территории следует разместить немецкую систему противоракетной обороны Patriot, позднее будет обсуждаться количество размещаемых комплексов. 

Журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times отметил, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.

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