В ФРГ заявили об обсуждении предложения Польши о размещении на Украине ЗРК Patriot

В правительстве Германии заявили об обсуждении с союзниками предложения Польши о размещении на западе Украины зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом рассказала в ходе брифинга представитель германского правительства Кристиане Хофман.

«Вопрос, как дальше поступить с инициативой Польши, мы обсуждаем сейчас с нашими союзниками», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия и Польша обсуждают, где именно на польской территории следует разместить немецкую систему противоракетной обороны Patriot, позднее будет обсуждаться количество размещаемых комплексов.

Журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times отметил, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.