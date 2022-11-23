NYT: поставки систем Patriot Польше увеличат риск вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве, пишет журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times.

«НАТО намерено помогать Украине в борьбе с Россией, но не хочет принимать непосредственное участие в конфликте. Обещание (поставок. — RT) зенитно-ракетных комплексов для Польши может усложнить ситуацию», — пишет Хиггинс.

По словам журналиста, размещение ракет-перехватчиков американского производства рядом с Украиной «поднимает множество сложных вопросов».

«Что произойдёт, если наш радар покажет, что ракеты летят и их нужно перехватить внутри Украины?» — цитирует газета главу варшавской исследовательской группы «Стратегия и будущее», Яцека Бартосяка.

Такой сценарий, считает он, вряд ли приведёт НАТО к прямому столкновению с Россией, «но загонит её в неизведанную «серую зону».

Как писало РИА Новости со ссылкой на главу немецкого оборонного ведомства Кристину Ламбрехт, главы минобороны ФРГ и Польши достигли договорённостей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.