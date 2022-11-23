Германия и Польша обсуждают, где на польской территории разместить системы Patriot

Германия и Польша обсуждают, где именно на польской территории следует разместить немецкую систему противоракетной обороны Patriot, позднее будет обсуждаться количество размещаемых комплексов. Об этом сообщили в немецком Министерстве обороны.

«Теперь стороны должны предметно обсудить, где именно они должны быть установлены. Необходимо найти подходящие места. Польская сторона уже сделала предложения, которым мы последуем, если она так хотела бы. И затем мы посмотрим, сколько систем будет», — сказал представитель ведомства на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на батарею, которая состоит из нескольких ракетных установок и радиолокационного оборудования, приходится от 200 до 300 человек.

«Теперь нам предстоит выяснить, будет ли это одна батарея или несколько. Это сейчас пока неясно и зависит от потребностей польских союзников», — сказал представитель министерства.

Ему также задали вопрос о том, смогли бы немецкие системы Patriot предотвратить попадание ракеты на территорию Польши, которая упала 15 ноября. Он ответил, что это очень «теоретический вопрос».

Журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times отметил, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.