Германия и Польша обсуждают, где на польской территории разместить системы Patriot
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«Теперь стороны должны предметно обсудить, где именно они должны быть установлены. Необходимо найти подходящие места. Польская сторона уже сделала предложения, которым мы последуем, если она так хотела бы. И затем мы посмотрим, сколько систем будет», — сказал представитель ведомства на брифинге, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что на батарею, которая состоит из нескольких ракетных установок и радиолокационного оборудования, приходится от 200 до 300 человек.
«Теперь нам предстоит выяснить, будет ли это одна батарея или несколько. Это сейчас пока неясно и зависит от потребностей польских союзников», — сказал представитель министерства.
Ему также задали вопрос о том, смогли бы немецкие системы Patriot предотвратить попадание ракеты на территорию Польши, которая упала 15 ноября. Он ответил, что это очень «теоретический вопрос».
Журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times отметил, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.