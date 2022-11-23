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Германия и Польша обсуждают, где на польской территории разместить системы Patriot

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Германия и Польша обсуждают, где именно на польской территории следует разместить немецкую систему противоракетной обороны Patriot, позднее будет обсуждаться количество размещаемых комплексов. Об этом сообщили в немецком Министерстве обороны.
Германия и Польша обсуждают, где на польской территории разместить системы Patriot
  • Gettyimages.ru

«Теперь стороны должны предметно обсудить, где именно они должны быть установлены. Необходимо найти подходящие места. Польская сторона уже сделала предложения, которым мы последуем, если она так хотела бы. И затем мы посмотрим, сколько систем будет», — сказал представитель ведомства на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на батарею, которая состоит из нескольких ракетных установок и радиолокационного оборудования, приходится от 200 до 300 человек.

«Теперь нам предстоит выяснить, будет ли это одна батарея или несколько. Это сейчас пока неясно и зависит от потребностей польских союзников», — сказал представитель министерства.

Ему также задали вопрос о том, смогли бы немецкие системы Patriot предотвратить попадание ракеты на территорию Польши, которая упала 15 ноября. Он ответил, что это очень «теоретический вопрос».

Журналист Эндрю Хиггинс в статье для The New York Times отметил, что размещение систем ЗРК Patriot в Польше противоречит позиции НАТО по неучастию в конфликте на Украине из-за риска, что система может перехватить ракеты в украинском воздушном пространстве.

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