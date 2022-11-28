Забастовка работников железнодорожной отрасли в США станет разрушительной для американской экономики, заявил конгрессмен Брайан Фитцпатрик в интервью Fox News.

«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе», — заявил он.

Фитцпатрик отметил, что американские власти намерены не допустить начала забастовки.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом писала, что американский президент Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой.

Как сообщала Global Times, Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.