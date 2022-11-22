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WP: Байден считает недопустимой забастовку железнодорожников в США

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Американский президент Джо Байден считает забастовку работников железнодорожной отрасли недопустимой. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

«Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам в понедельник, что Байден считает «прекращение работы (железнодорожников. — RT) неприемлемым», — сказано в материале.

Отмечается, что большинство профсоюзов железнодорожников США проголосовали за ратификацию ранее достигнутого временного соглашения об улучшении условий работы и другим участникам переговоров «лучше» преодолеть оставшиеся разногласия.

Потенциальная забастовка может нанести вред рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам во всём государстве, сказано в материале.

5 ноября почти 200 тыс. рабочих приняли участие в забастовках на сталелитейных предприятиях Германии в течение первой недели протеста.

16 ноября железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) проголосовал за продолжение забастовок в следующие полгода.

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