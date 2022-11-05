Tagesschau: около 200 тысяч человек приняли участие в забастовках на промпредприятиях ФРГ
Об этом сообщил немецкий портал Tagesschau со ссылкой на лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.
«В течение первой недели забастовок на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности ФРГ прекратили работу более 200 тыс. человек», — сказано в материале.
Отмечается, что участники забастовок требуют увеличения заработной платы на 8%.
18 октября в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.