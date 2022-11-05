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Tagesschau: около 200 тысяч человек приняли участие в забастовках на промпредприятиях ФРГ

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Почти 200 тыс. рабочих приняли участие в забастовках на сталелитейных предприятиях Германии в течение первой недели протеста.

Об этом сообщил немецкий портал Tagesschau со ссылкой на лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.

«В течение первой недели забастовок на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности ФРГ прекратили работу более 200 тыс. человек», — сказано в материале.

Отмечается, что участники забастовок требуют увеличения заработной платы на 8%.

18 октября в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.

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