Tagesschau: около 200 тысяч человек приняли участие в забастовках на промпредприятиях ФРГ

Почти 200 тыс. рабочих приняли участие в забастовках на сталелитейных предприятиях Германии в течение первой недели протеста.

Об этом сообщил немецкий портал Tagesschau со ссылкой на лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана. «В течение первой недели забастовок на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности ФРГ прекратили работу более 200 тыс. человек», — сказано в материале. Отмечается, что участники забастовок требуют увеличения заработной платы на 8%. 18 октября в Париже прошла манифестация с требованием повысить заработные платы из-за роста цен.