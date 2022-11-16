Транспортный профсоюз Британии проголосовал за продолжение забастовок в стране

Железнодорожный, морской и транспортный профсоюз Великобритании (RMT) проголосовал за продолжение забастовок в следующие полгода.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профсоюза.

«Железнодорожный профсоюз RMT сегодня объявил, что вновь победил антипрофсоюзные законы с поражающим мандатом для дальнейших забастовок на железных дорогах... Это означает, что члены RMT в этих областях смогут потенциально проводить забастовки на протяжении следующих шести месяцев», — говорится в документе.

По данным профсоюза, работники компании Network Rail и ещё 14 железнодорожных компаний-операторов при явке в 70,2% большинством голосов (91,7%) выступили за продолжение протестов.

5 ноября сообщалось, что почти 200 тыс. рабочих приняли участие в забастовках на сталелитейных предприятиях Германии в течение первой недели протеста.