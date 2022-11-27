Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.

«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией», — цитирует РИА Новости Эрдогана, чьи слова приводит агентство Anadolu.

Он отметил, что в политике не бывает обид.

Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.

Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.