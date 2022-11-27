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Генсек ОДКБ Зась исключил возможность использования ядерного оружия

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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что использование ядерного оружия в текущих условиях исключено.
Генсек ОДКБ Зась исключил возможность использования ядерного оружия
  • РИА Новости

«Я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях», — приводит РИА Новости слова Зася в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он отметил, что из стран — членов ОДКБ только Россия обладает ядерным оружием.

По его словам, у шагов, подобных применению ядерных вооружений, могут быть катастрофические последствия.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что некоторые представители стран Североатлантического альянса заговорили о возможности применения ядерного оружия против России.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также отказаться от «ядерного шантажа».

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