Генсек ООН Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также оказаться от «ядерного шантажа».

«Эпоха ядерного шантажа должна закончиться. Идея о том, что некая страна может сражаться и победить в ядерной войне, безумна», — приводит РИА Новости его слова на встрече, посвящённой Международному дню полного уничтожения ядерного оружия.

Гутерреш подчеркнул, что применение ядерного оружия может стать причиной гуманитарной катастрофы в мире.

«Нам нужно сделать шаг назад», — отметил Генсек всемирной организации.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.