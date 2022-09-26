Генсек ООН Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике
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«Эпоха ядерного шантажа должна закончиться. Идея о том, что некая страна может сражаться и победить в ядерной войне, безумна», — приводит РИА Новости его слова на встрече, посвящённой Международному дню полного уничтожения ядерного оружия.
Гутерреш подчеркнул, что применение ядерного оружия может стать причиной гуманитарной катастрофы в мире.
«Нам нужно сделать шаг назад», — отметил Генсек всемирной организации.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.