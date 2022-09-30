Посол Ерхов: в НАТО заговорили о возможности применения ядерного оружия против России

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что некоторые представители стран Североатлантического альянса заговорили о возможности применения ядерного оружия против России.

Об этом он сказал в ходе конференции в Университете Сакарья в Турции, передаёт РИА Новости.

Дипломат заявил, что США на доктринальном уровне снизили порог применения ядерного оружия.

«А некоторые высокопоставленные представители ведущих стран НАТО заговорили о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия», — сказал Ерхов.

По его словам, российская сторона не поднимала этот вопрос первой.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также отказаться от «ядерного шантажа».