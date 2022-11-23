Лукашенко заявил, что ядерному шантажу не место в международной политике

Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает — ядерному шантажу не должно быть места в международной политике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, что нельзя было вообразить еще два-три года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко напомнил о высказывании властей Польши, которые заявили о готовности разместить ядерное оружие на своей территории.

«Наше твёрдое убеждение — ядерному шантажу не должно быть места в международной политике!» — добавил глава государства.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что некоторые представители стран Североатлантического альянса заговорили о возможности применения ядерного оружия против России.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также отказаться от «ядерного шантажа».