Лукашенко заявил, что ядерному шантажу не место в международной политике
- РИА Новости
«То, что нельзя было вообразить еще два-три года назад. Ядерная риторика отдельных западных лидеров зашкаливает», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко напомнил о высказывании властей Польши, которые заявили о готовности разместить ядерное оружие на своей территории.
«Наше твёрдое убеждение — ядерному шантажу не должно быть места в международной политике!» — добавил глава государства.
Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау в интервью радиостанции RMF FM не исключил участия сил НАТО в боевых действиях на Украине, если там применят ядерное оружие.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что некоторые представители стран Североатлантического альянса заговорили о возможности применения ядерного оружия против России.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировые державы «сделать шаг назад» в ядерной риторике, а также отказаться от «ядерного шантажа».