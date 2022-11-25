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Захарова заявила о выходе Зеленского на «собственную орбиту»

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Президент Украины Владимир Зеленский вышел на «собственную орбиту» и начал шантажировать Запад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова заявила о выходе Зеленского на «собственную орбиту»
  • © МИД России

По словам дипломата, на Западе понимают, что украинский лидер находится уже за гранью их тотального контроля.

«То есть они его контролируют во всём том, что выгодно им, но при этом он уже выходит на какую-то неконтролируемую собственную орбиту. Он просто начинает во многом шантажировать Запад», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она отметила, что Украине сейчас требуется больше денег и вооружения в «космических масштабах» из-за сложностей, с которыми сталкиваются на Западе.

Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее обратился к западным странам с просьбой поставить Украине 200 танков, 300 бронемашин и ракеты ATACMS.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что сограждане задают вопросы о целесообразности поставок оружия Украине.

Бывшая конгрессвумен Соединённых Штатов Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков оседают в карманах коррумпированного украинского правительства.

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