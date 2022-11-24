FT: введение ЕС потолка цен на газ может принести трейдерам убытки
Согласно служебной записке биржи, которую приводит издание, полагающиеся на голландский газовый хаб TTF могут столкнуться с 80% роста платежей на страховку для обеспечения сделок.
Газета отмечает, что энерготрейдеры могут столкнуться с необходимостью выплатить дополнительно $33 млрд в виде маржинальных платежей.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.