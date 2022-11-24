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FT: введение ЕС потолка цен на газ может принести трейдерам убытки

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Трейдеры могут понести убытки в размере $33 млрд, если ЕС введёт потолок цен на газ, пишет газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Согласно служебной записке биржи, которую приводит издание, полагающиеся на голландский газовый хаб TTF могут столкнуться с 80% роста платежей на страховку для обеспечения сделок.

Газета отмечает, что энерготрейдеры могут столкнуться с необходимостью выплатить дополнительно $33 млрд в виде маржинальных платежей.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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