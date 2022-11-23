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Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

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Переговоры в Евросоюзе по вопросу установления потолка цен на российскую нефть зашли в тупик.
Bloomberg: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик
  • AP

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый «Группой семи» предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры будут продолжены 24 ноября в случае отсутствия договорённостей.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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