Боррель: политические различия между ЕС и КНР не должны мешать их взаимодействию
Боррель отметил, что в Брюсселе и Пекине «по-разному смотрят на демократию и права человека» и придерживаются разных моделей управления.
«Но эти различия не должны мешать и не мешают нам взаимодействовать друг с другом», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву отмечала, что конфронтация США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может привести к новому витку холодной войны.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.