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Боррель: политические различия между ЕС и КНР не должны мешать их взаимодействию

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Политические различия между Евросоюзом и Китаем не должны мешать их взаимодействию, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что в Брюсселе и Пекине «по-разному смотрят на демократию и права человека» и придерживаются разных моделей управления.

«Но эти различия не должны мешать и не мешают нам взаимодействовать друг с другом», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву отмечала, что конфронтация США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может привести к новому витку холодной войны.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.

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