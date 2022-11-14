В МВФ допустили, что противостояние США и КНР приведёт к новой холодной войне
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка», — заявила она.
Георгиева отметила, что в случае эскалации конфронтации мировая экономика сократится на 1,5% или более чем на $1,4 трлн в годовом исчислении.
Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.