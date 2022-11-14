Конфронтация США и Китая раскалывает мир на противоборствующие блоки, что может привести к новому витку холодной войны.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики, в результате которой мы можем оказаться в более бедном и небезопасном мире. Я пережила первую холодную войну. Начать вторую — безответственная задумка», — заявила она.

Георгиева отметила, что в случае эскалации конфронтации мировая экономика сократится на 1,5% или более чем на $1,4 трлн в годовом исчислении.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.