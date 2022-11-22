Узнать больше

WP заявила, что Associated Press уволило журналиста за фейк о российских ракетах в Польше

Короткая ссылка
Агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту, который написал статью о том, что упавшие в Польше ракеты якобы принадлежали России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в издании.
WP заявила, что Associated Press уволило журналиста за фейк о российских ракетах в Польше
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksander Glowacki / EyeEm

15 ноября после падения ракеты в Польше Associated Press выпустило новость, в которой со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя разведки США сообщалось, что «российские ракеты пересекли территорию Польши».

На следующий день агентство поправило заметку, признав, что ракеты с большой долей вероятности были выпущены Украиной, пишет The Washington Post.

Сам Лапорта отказался от комментариев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить