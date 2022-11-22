WP заявила, что Associated Press уволило журналиста за фейк о российских ракетах в Польше

Агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту, который написал статью о том, что упавшие в Польше ракеты якобы принадлежали России. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в издании.

15 ноября после падения ракеты в Польше Associated Press выпустило новость, в которой со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя разведки США сообщалось, что «российские ракеты пересекли территорию Польши».

На следующий день агентство поправило заметку, признав, что ракеты с большой долей вероятности были выпущены Украиной, пишет The Washington Post.

Сам Лапорта отказался от комментариев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.