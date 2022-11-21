Узнать больше

TAC: НАТО попало в ловушку из-за заявлений Зеленского после инцидента в Польше

Короткая ссылка
Североатлантический альянс оказался в ловушке после «преднамеренной дезинформации Соединённых Штатов» со стороны президента Украины Владимира Зеленского об инциденте с падением ракеты на территории Польши.
TAC: НАТО попало в ловушку из-за заявлений Зеленского после инцидента в Польше
  • AP

Об этом пишет издание The American Conservative.

Кроме того, в статье сказано, что данный инцидент предоставил возможность НАТО обдумать и пересмотреть некоторые прописанные обязательства альянса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

Обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить