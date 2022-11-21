TAC: НАТО попало в ловушку из-за заявлений Зеленского после инцидента в Польше

Североатлантический альянс оказался в ловушке после «преднамеренной дезинформации Соединённых Штатов» со стороны президента Украины Владимира Зеленского об инциденте с падением ракеты на территории Польши.

Об этом пишет издание The American Conservative.

Кроме того, в статье сказано, что данный инцидент предоставил возможность НАТО обдумать и пересмотреть некоторые прописанные обязательства альянса.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

Обозреватель Эндрю Корибко обвинил Зеленского в попытке обманом развязать третью мировую войну.