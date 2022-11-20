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В Минобороны Франции призвали не спешить с оценкой инцидента с ракетами в Польше

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню призвал не допустить поспешных и ложных оценок инцидента с ракетами в Польше, чтобы не эскалировать ситуацию.
В Минобороны Франции призвали не спешить с оценкой инцидента с ракетами в Польше
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«Эскалация может наступить очень быстро. Необходимо сохранять спокойствие и внимательно анализировать происходящее, чтобы избежать любых ложных оценок», — цитирует его интервью газете Journal du Dimanche ТАСС.

По словам министра, военная разведка Франции уже прорабатывает этот вопрос совместно со специалистами из США и Великобритании.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Украинский лидер заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

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