Вся история, связанная с включением «нуждающегося в защите» борща в Список ЮНЕСКО, анекдотична, считает ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. По его оценке, в организации занимаются глупостями, поступая подобным образом.

«Мы, конечно же, отдаём должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его «украинскости» со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями», — сказал дипломат РИА Новости.

Орджоникидзе напомнил, что помимо украинского существуют «московский, белорусский и польский» борщи.

«Как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят в виде космического питания», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что в «антироссийском угаре» Киев и Запад «потеряли всякую связь с реальностью» и используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО «для продвижения антироссийской повестки».

1 июля культура приготовления украинского борща была включена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как отмечал российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, делегация Украины демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что, как правило, «борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке».