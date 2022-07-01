Культура приготовления украинского борща включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Короткая ссылка
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.
Культура приготовления украинского борща включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО
  • Gettyimages.ru
  • © Julia Murray / EyeEm

«Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», — говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.

Ранее российский постпред при организации Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в ЮНЕСКО демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить