Культура приготовления украинского борща включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО
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«Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», — говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.
Ранее российский постпред при организации Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в ЮНЕСКО демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».