Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.

«Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране», — говорится в опубликованном заявлении на сайте ЮНЕСКО.

Ранее российский постпред при организации Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в ЮНЕСКО демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».