В ЮНЕСКО исключили возможность лишения России статуса члена организации

В Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщили, что исключают возможность лишения России статуса члена организации.

В ЮНЕСКО напомнили, что каждая страна — член ООН имеет право на членство в организации в соответствии с её уставом.

«Только государства — члены ЮНЕСКО, исключённые из Организации Объединённых Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось об обращении Верховной рады Украины к ЮНЕСКО с предложением вычеркнуть Россию из числа стран — членов организации.

В начале мая секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая.