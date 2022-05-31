Рада обратилась в ЮНЕСКО с предложением лишить Россию статуса члена организации

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Верховная рада Украины обратилась в Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с предложением вычеркнуть Россию из числа стран — членов организации.
Рада обратилась в ЮНЕСКО с предложением лишить Россию статуса члена организации
  • РИА Новости

«Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства — члена ЮНЕСКО», — написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своём Telegram.

Верховная рада также проголосовала за введение санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла и других представителей РПЦ на десять лет.

В начале мая секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая.

В организации мотивировали отказ несоответствием требованиям мероприятия, однако предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и вписывались в заглавную тему мероприятия.

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