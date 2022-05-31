Рада обратилась в ЮНЕСКО с предложением лишить Россию статуса члена организации
- РИА Новости
«Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства — члена ЮНЕСКО», — написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своём Telegram.
Верховная рада также проголосовала за введение санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла и других представителей РПЦ на десять лет.
В начале мая секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая.
В организации мотивировали отказ несоответствием требованиям мероприятия, однако предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и вписывались в заглавную тему мероприятия.