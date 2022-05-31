Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла на 10 лет
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«Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла», — сообщил депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram.
Рестрикции предусмотрены сроком на 10 лет.
Теперь решение парламента должны рассмотреть в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В апреле в Раду внесли проект с предложением ввести санкции против представителей РПЦ.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла со стороны США.