Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла на 10 лет

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Верховная рада проголосовала за введение санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла и других представителей РПЦ на 10 лет.
Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла на 10 лет
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«Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла», — сообщил депутат Алексей Гончаренко в своём Telegram.

Рестрикции предусмотрены сроком на 10 лет.

Теперь решение парламента должны рассмотреть в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В апреле в Раду внесли проект с предложением ввести санкции против представителей РПЦ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против главы РПЦ патриарха Кирилла со стороны США.

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