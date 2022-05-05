Псаки допустила возможность введения санкций против патриарха Кирилла

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла со стороны США.

«Я скажу, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем изучать варианты, но мне нечего анонсировать сегодня», — цитирует её ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за Украины. Данную информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Позднее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал ситуацию.