Псаки допустила возможность введения санкций против патриарха Кирилла
«Я скажу, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем изучать варианты, но мне нечего анонсировать сегодня», — цитирует её ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за Украины. Данную информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.
Позднее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал ситуацию.