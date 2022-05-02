Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободе СМИ

Секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая, сообщили в российском МИД.

«К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была. Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», — говорится в заявлении ведомства.

В российском МИД отметили, что в организации мотивировали отказ несоответствием требованиям мероприятия, однако предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и вписывались в заглавную тему мероприятия.

«Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на YouTube.

Позже видеохостинг YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне — ГТРК «Вайнах».

Накануне компания Google заявила, что блокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik.