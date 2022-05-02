Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободе СМИ
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«К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была. Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IT-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», — говорится в заявлении ведомства.
В российском МИД отметили, что в организации мотивировали отказ несоответствием требованиям мероприятия, однако предложения российской стороны были направлены в установленные сроки и вписывались в заглавную тему мероприятия.
«Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на YouTube.
Позже видеохостинг YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне — ГТРК «Вайнах».
Накануне компания Google заявила, что блокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik.