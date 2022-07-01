Захарова: борщ в защите ЮНЕСКО не нуждается, а подлежит полному уничтожению в тарелке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, с иронией комментируя решение ЮНЕСКО внести «украинский борщ» в список нематериального культурного наследия, напомнила, что, как правило, «борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке».

Дипломат процитировала слова главы Минкультуры Украины Александра Ткаченко, который сказал, что «борщ — официально украинский».

«Олександре, украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», — написала Захарова в Telegram.

Она также напомнила, что хумус и плов, например, признаны национальными блюдами сразу нескольких народов.

1 июля культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как отмечал российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов, делегация Украины демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».

В ноябре 2021 года в Верховной раде Украины был зарегистрирован проект постановления об установлении Дня борща.