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МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции Москвы на вердикт по делу об MH17

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Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России из-за реакции Москвы на вердикт суда в Гааге по делу о крушении самолёта рейса MH17.
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции Москвы на вердикт по делу об MH17
  • Gettyimages.ru

«Своей реакцией Россия дискредитирует голландское правовое государство. Это абсолютно неприемлемо», — цитирует AFP голландский МИД.

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.

В МИД России заявили, что судебное разбирательство с его обширным «перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», которые легли в основу вердикта, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства.

По мнению Москвы, ход и итоги разбирательства говорят о том, что в основе расследования лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой версии о причастности России к трагедии.

Кроме того, суд оставил без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны — СБУ.

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