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Белоусов: мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России

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Мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Белоусов: мировой рынок удобрений и продовольствия не может восстановиться без России
  • РИА Новости

Он рассказал, что существует два трека участия России в решении продовольственного кризиса, первый из которых возник в ходе визита Генсека ООН Антониу Гутерреша в Москву.

«Без России продовольственные рынки и рынки минеральных удобрений — они связаны друг с другом тесно — просто не могут восстановиться, потому что Россия и там, и там является крупнейшим участником», — цитирует Белоусова ТАСС.

Вторым треком он обозначил создание коридора безопасности и вывоз украинского зерна.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что из-за санкций с марта по сентябрь экспорт российских удобрений сократился на 38% по сравнению с прошлым годом.

Он также сообщил, что Россия призывает ООН и страны Европы приступить к вывозу в Африку 280 тыс. т российских удобрений, арестованных ранее несколькими европейскими странами.

15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.

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