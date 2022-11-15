Узнать больше

Моди: нехватка удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис

Короткая ссылка
Нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис, заявил на полях G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Сегодняшняя нехватка удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, для которого в мире не будет решения», — цитирует его ТАСС.

Моди отметил, что существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом.

Ранее Великобритания, США и Евросоюз выступили за закупку удобрений и продовольствия из России для борьбы с голодом в мире.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить