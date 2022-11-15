Моди: нехватка удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис

Нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис, заявил на полях G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Сегодняшняя нехватка удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, для которого в мире не будет решения», — цитирует его ТАСС.

Моди отметил, что существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом.

Ранее Великобритания, США и Евросоюз выступили за закупку удобрений и продовольствия из России для борьбы с голодом в мире.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.