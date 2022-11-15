Моди: нехватка удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис
«Сегодняшняя нехватка удобрений — это завтрашний продовольственный кризис, для которого в мире не будет решения», — цитирует его ТАСС.
Моди отметил, что существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом.
Ранее Великобритания, США и Евросоюз выступили за закупку удобрений и продовольствия из России для борьбы с голодом в мире.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всемирной организации удалось решить многие проблемы, препятствующие экспорту российского продовольствия и удобрений.