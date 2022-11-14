Гутерреш заявил, что ООН удалось снять многие препятствия для экспорта удобрений России
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Он отметил, что необходимо прикладывать все усилия, направленные на устранение глобального дефицита удобрений.
«Мы работаем над устранением всех препятствий для свободного доступа российского продовольствия и удобрений», — цитирует Гутерреша ТАСС.
По его словам, взаимодействие ООН, США и Великобритании помогло с решением проблемы экспорта удобрений из России.
12 ноября стало известно, что продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в страны Африки.
Российский президент Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.